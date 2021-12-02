Sendika yetkilileri Maliye Bakanı Oğuz ile görüştü

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, Maliye Bakanlığı önünde “Öğretmenlerin hazırlık ödenekleri ve ülkedeki enflasyonun yarattığı yıkım” başlıklı basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, “Sadaka Değil, Yasal Hakkımızı İstiyoruz” ve “Kaynak Yok Dediniz, Öğretmenin Yasal Hakkı Hazırlık Ödeneğini Gasp Ettiniz” pankartları açıldı.

Sendika yetkilileri basın açıklamasının ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüşerek, öğretmenlerin hazırlık ödeneği konusunda hazırlanan mektubu Bakan Oğuz’a iletti.

Görüşmenin ardından Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Maliye Bakanı Oğuz’un, öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin 11 Ocak’ta ödeneceği taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesiyle maaşların yüzde 60-70 oranında eridiğini, döviz borçlarının ödenemeyecek duruma geldiğini kaydetti.

Maaşların ödenmesi konusunun her ay başı gündem olduğu eleştirisinde bulunan Elcil, benzin kuyrukları, süpermarket raflarının boş olduğuna değindi. Bir pastörize sütün 11 TL olduğunu ifade eden Elcil, “Bunlar bizim hak etmediğimiz gelişmelerdir” dedi. Elcil, vatandaşın geçinemediğini dile getirdi.

Öğretmenler Yasası çerçevesinde öğretmenin bir hazırlık ödeneği olduğunu belirten Elcil, 2020-2021 bütçesinde bu paranın ayrıldığını ancak başka harcamalarda kullanıldığını ileri sürdü.

Bu konuyla ilgili Maliye Bakanı’ndan görüşme talep ettiklerini ancak 3 hafta geçmesine rağmen kendilerine randevu verilmediğini savunan Şener Elcil, hazırlık ödeneğinin ders yılı başında Eylül ayında ödenmesi gerektiğini söyledi.

Bir soru üzerine bu konuda daha önce açılmış ve kazanılmış emsal bir dava bulunduğunu ifade eden Elcil, “Biz hazırlığımızı yaptık” dedi.

ELMALI

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı da, yasalar vatandaşa karşı uygulanırken, devletin sorumluluklarını yerine getirmekten kaçındığını öne sürdü.

Eylül ayı başında ödenmesi gereken hazırlık ödeneğinin aralık ayına gelinmesine rağmen hala ödenmediğini dile getiren Elmalı, aralık ayında ödenmesi gereken 13’üncü maaşların ise ocakta ödeneceğinin rahatlıkla söylendiğini belirtti.

Öğrenci burslarının 5 aydır yatırılmamasından da rahatsızlık duyulmadığını savunan Ozan Elmalı, kaynağın olduğunu ancak önceliklerin vatandaşın yaşadığı mağduriyet olmadığını ileri sürdü.

“Bu ülkede kaynak vardır” diyen Elmalı, doğru düzenlemelerle ve planlamalarla ülkede kaynak yaratılarak, böylesi bir dönemde vatandaşın yaşadığı mağduriyetin azaltılabileceğini kaydetti.

Covid-19’un yarattığı sıkıntıları bilerek, bu konuya anlayışla yaklaştıklarını, istişareyle çözmeye çalıştıklarını anlatan Ozan Elmalı, randevu talep ettiklerini, dava açacakları uyarısında bulunduklarını ancak geri dönüş almadıklarını belirtti.

Maliye Bakanı’na mektup ileteceklerini dile getiren Elmalı, “Daha önce kazanılmış davalar vardır bununla ilgili… Devletin uğrayacağı zarar Sayın Maliye Bakanı’nın yapmadığı ödemeler nedeniyle boynunun borcudur” diye konuştu.

Bir soru üzerine geçen yıldan sonuçlanmış emsal davalar olduğunu, bu yıl da iki öğretmenin sendikasının birer üyesi adına yeni davalar dosyaladıklarını belirten Elmalı, bunun devletin uğrayacağı zararın anlaşılması için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Elmalı, bir adım atılmazsa son çare olarak bütün öğretmenler adına davaları dosyalayacaklarını bildirdi.

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Ardından hazırlanan ortak basın açıklaması KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli tarafından okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve hükümete eleştirilerde bulunulan açıklamada, “Türk lirasının erimesi, alım gücünün düşmesi konusunda adım atılmadığı, yasal sorumlulukların yerine getirilmediği” savunuldu.

Açıklamada, “Yandaşların korunduğu, gereksiz istihdam yapıldığı, görev yerine gitmeyen yandaş memur, öğretmen ve işçilere gereksiz maaş ödendiği, 7’si Türkiye’de, 19’u ise farklı ülkelerde toplamda 26 yerde partizanca görevlendirmeler yapıldığı, anayasaya aykırı olarak kanun gücünde kararname geçirildiği” iddiasında bulunuldu.

“Yolsuzluk ve usulsüzlük yapanların korunduğu, KIB-TEK’in akaryakıt ihalelerine fesat karıştırıldığı” ileri sürülen açıklamada, yasa gereği ödenmesi gereken Ders Yılı Hazırlık Ödeneği’nin ise verilmediği kaydedildi.

Geçmişte yapılan uygulamalara değinilerek, ekonominin düzeltilemediği eleştirisinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Tatar-UBP-DP hükümetinin tek derdi seçim ve koltuk sevdasıdır. Vatandaşını zamlar ve döviz borçları altında ezen bu biatçı anlayışın, öğretmeni ‘dilenci’ olarak görmesine asla izin vermeyeceğiz. Bilinmelidir ki, öğretmen ders verir.”

Bu habere tepkiniz:



02/12/2021 18:28