Sendikal Platform, Arıklı’nın Açıklamalarını Eleştirdi

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14/12/2020

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Sendikal Platform, Arıklı’nın Açıklamalarını Eleştirdi

Sendikal Platform, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın sendikalara yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Sendikal Platform’un Basın Emekçileri Sendikası üzerinden yaptığı açıklamada, "meydanın boş, kendilerinin de bu söylemler karşısında sineceğinin zannedilmemesi gerektiği" kaydedildi.

“Erhan Arıklı’nın sendikalara yönelik açıklaması eğer bir meydan okumaysa, buyursun gelsin hodri meydan!” ifadelerine yer verilen açıklamada “Ayrılıkçı, ırkçı ve dikta politikaları bu topluma ve bizlere sökmez. Herkes haddini bilecek, bilmeyenler de çok yakın zamanda öğrenecek” denildi.

14/12/2020 16:45
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TAGS: Sendikal Platform, Arıklı
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