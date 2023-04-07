Sendikal Platform, El-Sen'in Pazartesi günü yapacağı eyleme destek verecek

Sendikal Platform, El-Sen’in Pazartesi günü Meclis önünde yapacağı eyleme, ülkenin en stratejik ve en kritik noktalarında greve giderek destek vereceğini duyurdu.

Sendikal Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yapma hedefinin devam ettiği ve Pazartesi hükümetin ilgili yasayı Meclis'ten geçirmeye çalışacağı hatırlatıldı.

“Hükümetin AKSA’ya 20 yıl daha alım garantili sözleşme hediye etme hedefi devam etmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar El-Sen’in ve destek veren örgütlerimiz ile siz halkımızın mücadelesi sayesinde bahse konu yasa değişikliği hükümet tarafından Meclis'ten geçirilememiştir. Bu halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini peşkeş çekmek için talimat almış UBP-DP-YDP Hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü bir kez daha malum yasayı Meclis'ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir.

Bu bağlamda bugün Türk-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sendikal Platform Toplantısında, El-Sen’in 10 Nisan Pazartesi günü Meclis önünde gerçekleştireceği eyleme, Sendikal Platform, ülkenin en stratejik ve en kritik noktalarında greve giderek destek verecektir. Bu memleketin de bu kavganın da bizim olduğunu hatırlatarak siz değerli halkımızı bu mücadelede bizlerle olmaya davet ediyoruz”.

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07/04/2023 17:43