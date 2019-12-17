Sendikal Platform, eylem yapacak

Sendikal Platform, hükümetin; yurttaşlık uygulamaları, hayat pahalılığı ve devlet bütçesinden yaptığı “gereksiz” harcamaları protesto etmek için yarın başbakanlık önünde eylem yapacak

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17/12/2019

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Sendikal Platform, eylem yapacak

Sendikal Platform, hükümetin; yurttaşlık uygulamaları, hayat pahalılığı ve devlet bütçesinden yaptığı “gereksiz” harcamaları protesto etmek için yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak.

Sendikal Platform adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamaya göre, eylem saat 13.00’de Başbakanlık önünde.

Sendikal Platform eylem sırasında basın açıklaması da yapacak.

17/12/2019 18:01
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TAGS: Sendikal Platform, eylem yapacak, haber, kıbrıs,
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