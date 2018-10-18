Sendikal Platform, Merkez Bankası önünde eylem yapacak

Sendikal Platform, zamlar ve hayat pahalılığı ile ilgili platformun eylemlilik sürecini kamuoyuyla paylaşmak üzere basın toplantısı düzenledi.

KTAMS’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkenin iyi yönetilmediğini söyleyerek, 1974 yılından bu yana sürdürülen yanlış politikalar nedeniyle KKTC’nin her geçen gün daha kötüye gittiğini iddia etti.

Elcil, Türkiye’deki ekonomik krizin ülke ekonomisini daha da kötü bir noktaya taşıdığını dile getirerek, son yıllarda halkın alım gücünün yüzde 68 oranında düştüğünü belirtti.

Elcil, yaşanan olumsuzluklara dikkat çekmek için eylem yapmanın kaçınılmaz olduğunu da kaydetti.

Eylemle ilgili basın açıklamasını ise KTAMS Başkanı Güven Bengihan okudu.

4’lü koalisyon hükümetinin açıkladığı 25 maddelik önerilerin yetersiz kaldığını ifade eden Bengihan, kriz karşısında alınması gereken önlemleri sıraladı.

Bengihan, ülkeye kimlikle girişin durdurulmasını, muhaceret ve vatandaşlık yasalarının yeniden düzenlenmesini, Türk Lirası kullanımından vazgeçilmesini, hayat pahalılığının eşel mobil sistemiyle her ay maaşlara yansıtılmasını, Euro’ya geçilmesini, döviz mevduat faizlerinden alınan yüzde 18’lik stopajın sıfıra indirilmesini ve kredi faizlerinin Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de Merkez Bankası’nca karşılanmasını istedi.

Bengihan, temel çözümün, Kıbrıs sorununun çözümü ile sağlanacağını dile getirerek, seslerini duyurmak amacıyla 23 Ekim Salı günü saat 13.00’te KKTC Merkez Bankası önünde eylem yapacaklarını belirtti.