Sendikal Platform’dan hükümete uyarı…

Sendikal Platform, UBP-HP hükümetini "uyararak", DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu yasalara saygılı olmaya davet etti.

Sendikal Platform imzasıyla yapılan açıklamada, UBP-HP Hükümeti’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru gidildiği bu günlerde, yeni istihdamlar yapma ve vatandaşlık dağıtma gibi bilindik yöntemlere başvurmak için alt yapı hazırladığını savundu.

UBP’nin “partizanlık” ve HP’nin halkı “aldatmakla” suçlandığı açıklamada özetle şöyle denildi:

“UBP, Halkın Partisi’ni de koltuk değneği olarak yanına alarak, partizanlık ve adam kayırma yolunda birlikte ilerlemektedir. Konuyla ilgili en güncel örnek olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşananlar gösterilebilir. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu bir yandan DAÜ Rektörü’ne baskı yaparak yerine, UBP’li bir akademisyeni oldu bitti ile görevlendirmek isterken, diğer yandan ise DAÜ-Sen ile toplu sözleşme imzalamaktan kaçmakta ve DAÜ Bir-Sen ile 2020 yılına kadar imzalanmış toplu iş sözleşmesini de iptal ederek DAÜ Per-Sen’i üniversitede aktif hale getirmeye çalışmaktadır. Tüm bu yasadışı ayak oyunları ile kendine yandaşlarını istihdam edeceği, partizanlık ve seçimlerle ilgili çıkara dayalı alan yaratmaya çalışmaktadır.

Bilinmelidir ki, üniversiteler çağdaş düşüncenin ve bilimin merkezleridir. Özellikle devlete ait vakıf üniversitesi olan DAÜ’ye partizanlık bulaştırmanın yarattığı ekonomik yıkımı yakın geçmişte olduğu gibi yine emekçiler ve akademisyenler ödeyecektir. Yandaşlara istihdam sağlayarak ve ayrıcalıklar yaratarak oy avcılığı yapılmasına asla iznimiz yoktur.”

20/11/2019 17:21