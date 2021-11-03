Sendikalar Cuma günü ülkede hayatı durduracak

KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ Cuma günü örgütlü bulundukları dairelerde ve kamu kuruluşlarında mesai saatleri içerisinde eyleme gidecek.

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03/11/2021

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Sendikalar Cuma günü ülkede hayatı durduracak

KTAMS, KAMUSEN ve KAMU-İŞ Cuma günü örgütlü bulundukları dairelerde ve kamu kuruluşlarında mesai saatleri içerisinde eyleme gidecek.

Eylemin hava, kara ve deniz girişlerinde de uygulanacağı ifade edilirken sağlıkta ise acil durum, ameliyathaneler ve Pandemi Hastanesi hariç tüm kuruluşlarda gerçekleştirileceği belirtildi.

Sendikalar son dönemde gerçekleştirilen zamları protesto etmek ve gelecek hükümete bir uyarı için grevi yapacaklarını açıkladı. Ayrıca 3 sendika Cuma günü Başbakanlık önünde eylem gerçekleştirecek.

03/11/2021 15:14
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TAGS: sendika, eylem
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