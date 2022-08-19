Sendikalar Kamu Hizmeti Komisyonu binası önünde eylem gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Kamu Hizmeti Komisyonu binası önünde eylem yaparak, dün yapılan hekim mülakatlarında verilen notlara erişimin engellenmesini kınadı.

Sendika başkan ve temsilcilerinin de katıldığı eylemde konuşan KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, “antidemokratik uygulamalar ve despotluklar devam ediyor” diyerek bunun devletin en üst noktasından aşağıya her alanda yaşandığını söyledi.

“KHK Başkanı kendisini yasanın üzerinde görüyor” diyen Maviş, sınav tüzüklerine rağmen sendikaları dışlayıcı ve şeffaflıktan uzak davranışlar sergilendiğini ifade etti.

Daha sonra TIP-İş Genel Başkanı Mustafa Taşçıoğlu ortak basın açıklamasını okudu. “Bugün burada ‘şeffaf ve hesap verebilen’ bir Kamu Hizmeti Komisyonu oluşturmak iddiası ile basın açıklamaları yapan, ‘kurumsal bir yapı’ oluşturmaktan bahseden, gelen giden başkan ve yönetimlere göre değişmeyen tutumlar sergileyeceğini iddia eden lakin tam tersi uygulamalar yapan Kamu Hizmeti Komisyonu başkanı Ömer Köseoğlu’nu protesto etmek ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildirmek için bir araya geldik” diyen Taşçıoğlu dün yapılan hekim mülakatlarına işaret etti.



Kendisinin dünkü hekim mülakatlarına gözlemci olarak Tıp- İş Sendikası’nı temsilen katıldığını belirten Taşçıoğlu, mülakata katılan hekimlerin ilgili kamu görevlileri sınav tüzüğüne göre, hesaplanan puanları ve girdikleri sınavlardan aldıkları notları içeren belgelere erişiminin, KHK Başkanı tarafından engellendiğini söyledi. Bunun “yasa dışı ve despotça bir üslup” ile yapıldığını dile getiren Taşçıoğlu şöyle devam etti:

“Mülakat başlamadan sözlü olarak komisyon başkanına gözlemci sendika olarak bu bilgilere ve belgelere erişim hakkımızın olduğu, bu belgelere erişemezsek yapılacak mülakatın adil, objektif ve hukuka uygun olup olmadığını değerlendiremeyeceğimizi bildirdik. Gözlemci sendikaların belgelere erişimini engelleyerek sendikaları dışlamış olacağını, sendikal mücadeleyi zayıf düşürme girişimi olarak algılanacağını, üstelik ‘Değiştirilmiş Hali ile 2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğüne’ de aykırı davranmış olacağından yapılmaya çalışılan mülakatın hukuka aykırı olup dava konusu haline geleceğini kendisine bildirdik. Tüm uyarılarımıza ve ısrarlı taleplerimize rağmen bilgi ve belgelere erişimimiz başkan tarafından engellenerek mülakata katılmamız mümkün olmadı. Çalışanların örgütlü mücadelesinin en önemli kurumları olan sendikaları dışlayan, belge ve bilgilere erişimine engel olan, sendikaları etkisiz kılmaya çalışan, hukuka aykırı mülakat gerçekleştirmeye yeltenen komisyon başkanını protesto ediyoruz. Antidemokratik, faşizan ve despot tutumları bir yana, hukuk tanımayan tavırları ile de kamu hizmeti komisyonunun güvenilirliğine gölge düşüren hareketleri gerek örgütlü sendikalar gerekse de kamuoyu tarafından kabul görmeyecektir”

Bu durumun, KHK tarafından yapılan diğer sınav, mülakat ve atamalara da şüphe ile yaklaşılmasına ve hukuk davaları açılmasına yol açacağını dile getiren Taşçıoğlu konuşmasının sonunda, eğer tüzüğe uygun hareket edilmezse hukuk yoluna başvuracaklarını da dile getirdi.

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19/08/2022 12:18