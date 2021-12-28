Sendikalar, Meclis önünde!

Sendikal Platformda yer alan bazı sendikalar, “toplumun fakirleşmesi, yok edilmesi ve dilenci hale getirilmesi” gerekçesiyle Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor. Eyleme kitlesel destek veren dört sendika, örgütlü oldukları kurumlarda tam gün ve saatlik greve de gitti.

Eyleme, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) ve Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN) kitlesel olarak katılırken, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) da yönetim kurulları bazında katılarak destek verdi. Bazı siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı eyleme ayrıca, bazı odalar ile birliklerin de yönetim kurulları nezdinde destek verdiği bildirildi.

Sendikal Platformun eylemine kitlesel destek veren dört sendika KTOEÖS, KTÖS, Güç-Sen ve Vergi-Sen, örgütlü oldukları kurumlardaki çalışma biçimi ve eylem yerine uzaklığı da göz önüne alarak tam gün ve saatlik greve de gittiler.

Eylem, saat 10.30’da KTOEÖS, KTÖS ve Güç-Sen üyelerinin sendika binaları önünde toplanmasının ardından kortej yürüyüşü ile başladı. Girne Kapısı önünde birleşen kortejler, Cumhurbaşkanlığı önünden geçerek, Cumhuriyet Meclisine yürüdüler.

Eyleme kitlesel olarak katılan dört sendika temsilcisi Cumhuriyet Meclisi önünde basına açıklama yapacak.

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28/12/2021 12:56