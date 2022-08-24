Sendikalar Meclis Önünde Eylem Yapıyor
Belediyelerde Örgütlü Sendikalar Meclis Önünde Eylem Yapıyor
24/08/2022
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle bugün genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapılıyor.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Dev-İş, BES ve Mağusa Türk Genel-İş’in Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi” talebiyle bugün Cumhuriyet Meclisi önünde yapacağı eyleme destek bildirdi.