Sendikalar Meclis Önünde Eylem Yapıyor

Belediyelerde Örgütlü Sendikalar Meclis Önünde Eylem Yapıyor

ads ads ads ads
24/08/2022

ads
ads
Sendikalar Meclis Önünde Eylem Yapıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İŞ, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi talebiyle bugün genel uyarı grevi ve Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapılıyor.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Dev-İş, BES ve Mağusa Türk Genel-İş’in Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “komiteye geri çekilip yeniden görüşülmesi” talebiyle bugün Cumhuriyet Meclisi önünde yapacağı eyleme destek bildirdi.

24/08/2022 08:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Eylem, belediye
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.