Sendikalar Uyardı: “Vasiliko’da ciddi tehlikeler pusuda”

Rum Elektrik İdaresi (AİK) sendikası ve sektörle ilgili çalışanlarının örgütlü olduğu diğer sendikalar Rum yönetiminin elektrik de dâhil olmak üzere bütün enerji altyapılarının Vasiliko’da toplanmasının yaratacağı ciddi tehlikelere dikkat çekti, enerji üretim tesislerinin dağıtılmasının şart olduğunu vurguladı.

Alithia “Vasiliko’da Ciddi Tehlikeler Pusuda” başlıklı haberinde sendikaların Rum Enerji Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) da AİK’in, elektrik enerjisi fiyatlarının düşmesine katkı koyacak yenilenebilir enerji kaynakları projeleriyle ilgilenmesini engelleme kararını geri çekmesi çağrısında bulundu.

Sendikalar ikmal güvenliği, yeterliliği ve üretimin dağıtılması Dikelya’daki eski ve masraflı birimlerin yeni çağdaş ve daha verimlileri ile süratle değiştirilmesi gerektiğine dikkat çektiler.

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09/07/2022 11:52