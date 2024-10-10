Sendikalar yarın Meclis önünde açıklama yapacak

ads ads ads ads
10/10/2024

ads
Sendikalar yarın Meclis önünde açıklama yapacak

Kamuda örgütlü 7 sendika yarın sabah Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı açıklamada, “Hükümet edenlerin ülkemizi sürüklediği kötü gidişatı protesto etmek” gerekçesiyle basına açıklamalarda bulunacaklarını belirtti. Açıklamada, sendikaların KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, KAMU-İŞ, DEV-İŞ ve KOOP-SEN olduğu kaydedildi.

10/10/2024 17:41
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Sendikalar yarın Meclis önünde açıklama yapacak
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.