Sendikalar yarın Meclis önünde açıklama yapacak

Kamuda örgütlü 7 sendika yarın sabah Cumhuriyet Meclisi önünde basın açıklaması yapacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı açıklamada, “Hükümet edenlerin ülkemizi sürüklediği kötü gidişatı protesto etmek” gerekçesiyle basına açıklamalarda bulunacaklarını belirtti. Açıklamada, sendikaların KTAMS, KAMUSEN, KTÖS, KTOEÖS, KAMU-İŞ, DEV-İŞ ve KOOP-SEN olduğu kaydedildi.