Sendikalardan bakana sert tepki

Bahadır AYNA-Haber Kıbrıs

Haber Kıbrıs’ın dün “Çocukların hakkı yeniyor” başlığı ile gündeme getirdiği kolejlerdeki nakil sorunu haberi üzerine sendikalar açıklama yaptı.

Özellikle nüfusun az olduğu Güzelyurt ve İskele Türk Maarif Kolejleri’nde çocuklarını sınava sokan aileler devamında uyduruk gerekçelerle çocuklarını Mağusa ve Lefkoşa Türk Maarif Kolejleri’ne aktarması tepki toplamıştı.

Güzelyurt Türk Maarif Koleji Müdürü Arzu Arhun Topçu bu yıl 7 öğrencinin GTMK’dan Lefkoşa TMK’ya geçiş yaptığını aktarmış tasdikname vermeyi durduklarını söylemişti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş duruma tepki gösterdi.

Eylem: Bakan istifa etmelidir…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde öğrenci sayısının 1200’ü aştığına dikkat çekerek “Bu durum siyasi bir meseledir. Bu mesele bir takım yandaşların avantaj sağlama meselesidir” dedi.

Bugün, Girne 19 Mayıs Koleji’nden 8-9 çocuğun daha Lefkoşa TMK’ya geçtiği yönünde bilgilerin kendilerine geldiğini ifade eden KTOÖS Başkanı Eylem “Lefkoşa TMK’da 39 kişilik sınıf var. Bu kadar çok öğrencinin olduğu bir sınıfta nitelikli eğitimden bahsedemeyiz.” dedi.

Lefkoşa TMK’da sıkıntıların baş göstermeye başladığını aktaran Eylem “Sayın bakan yandaşlarına imtiyaz sağlıyor. Sayın bakanın orda oturması doğru değildir istifa etmelidir.” dedi.

Maviş: Bu durum çarpık yapının doğurduğu bir sonuç

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş ise bu durumun çarpık yapının doğurduğu bir sonuç olduğunu, yıllardır kolej giriş sınavı yönteminin değişmesi ve çağdaşlaşması gerektiğini ifade ettiklerine dikkat çekti.

Maviş “Bu sistemin yarattığı sorunlardan sadece bir tanesidir bu.” dedi.