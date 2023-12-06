Sendikalardan Brüksel çıkartması

KTÖS, KTOEÖS ve DAÜSEN Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Niyazi Kızılyürek ve Avrupa Parlamentosu Eğitim ve Kültür Komitesi Başkanı Sabine Verheyen’le Brüksel’de görüşerek, Kıbrıslı Türklerin AB’ye katılımının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Sendikalar toplantıda, Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve önerilerini Avrupa Parlamentosu Eğitim ve Kültür Komitesi Başkanı Sabine Verheyen ile paylaştı.

Milletvekilleri ile yapılan görüşmeye KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Mali Sekreteri Ahmet Karaoğulları, DAÜSEN Dış İlişkiler Sekreteri Yeşim Dede ve Avrupa Parlamentosu Asistanlar Komitesi Üyesi APA Hakan Çoban katıldı.

Sendikalar, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ programlarına, üniversitelerin de Bologna sürecine dâhil olması için Avrupa Komisyonu’nun bir “Eğitim ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak Kıbrıs Türk toplumunun eğitim vizyonunun genişletilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Toplantıda sendikalar, Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ederken, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca çıkarılan çeşitli zorluklar ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması sorunu da dile getirildi.

Toplantıda ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının Kıbrıs'ın siyasi durumunu öne sürerek Kıbrıslı Türk eğitim sendikalarının ETUCE-ESSDE ve EFEE ortak sosyal diyalog projelerinden dışlanmasıyla sonuçlanan durum ve ortaya çıkan ayrımcılık noktasında Verheyen’e bilgi verildi ve eğitim sorunları ile ilgili çözüm önerileri üzerinde duruldu.

Sendikalar toplantıda toplumsal çalışmalarını da aktararak, her iki toplumun geleceğinin Avrupa Birliği çatısı altında, birleşmeden yana olduğunu ifade etti. Sendikalar, Kıbrıs Türk toplumunun AB kurumları ile sık buluşmasını sağlayan ve yapıcı katkılar ortaya koyan AP milletvekili Niyazi Kızılyürek ve Hakan Çoban’a teşekkür etti.