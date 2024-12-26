Sendikalardan Genel Grev ve Meclis Önünde Eylem

33 sendikanın , "toplu iş sözleşmesi" (TİS) ve "hayat pahalılığı" (HP) artışlarıyla ilgili yapılmak istenen değişikliklere karşı genel greve giderek Lefkoşa’da Meclis önünde eylem gerçekleştiriyor. Saat 10.30’da başlayan eylemde sendika temsilcileri konuşmalar yaparak taleplerini dile getiriyor.

Sendikalar, hayat pahalılığı düzenlemesinin geri çekilmesini ve toplu iş sözleşmesi hakkını hedef alan yasa tasarılarından vazgeçilmesini talep ediyor. Ayrıca, grevlerin yasaklanması durumunda bu yasağa uymayacaklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini ilan ettiler.

Eylemde yapılan açıklamalarda, hayat pahalılığı artışlarının konsolide edilerek verilmesini öngören yasa tasarısının maaşların reel değerini düşüreceği ve vatandaşın alım gücünü azaltacağı vurgulandı. TİS hakkını engellemek isteyen düzenlemeler ise "örgütlü çalışma hayatına darbe" olarak nitelendirildi.

Genel grev ve eyleme katılan sendikalar arasında şu isimler bulunuyor:

KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ADA-SEN, Maliye-Sen.