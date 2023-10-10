Sendikalardan hükümete yarın mesai bitime kadar süre

=Kamuda yetkili sendikalar kamu çalışanlarının maaş, ücret ve sosyal haklarının belirlendiği protokol masasına çağırılmak için hükümete yarın mesai bitimine kadar süre tanıdı.

KITAMS Başkanı Güven Bengihan, geçtiğimiz hafta çağrı yapmalarına, bakanlıkla iletişime geçmelerine rağmen bugüne kadar herhangi bir görüşme çağrısı almadıklarını açıkladı.

Haber Kibrıs’a konuşan Güven Bengihan, “ Maliye Bakanı Özdemir Berova, bugün oldu hala resmi olarak sendikalara bir cevap vermedi. Yarın mesai bitimine kadar bu konuda gerekli çağrı yapılmaması durumunda şok grevler başlayacaktır”dedi.

Sendikaların tüm iyi niyetiyle tüm iletişim kanallarını kullanarak protokol masasına oturma çağrısı yaptığını anımsatan Bengihan, hükümetin sorumsuz ve umursuz davranarak yasayı çiğnediğini söyledi.

Güven Bengihan, “ Sabrımızı zorluyorlar. Bu hükümetin tavrından bıktık usandık. Hükümeti uyarıyoruz, masaya oturma çağrısı gelmezde Çarşamba günü mesai bitiminden sonra şok grevlerimiz başlayacaktır” dedi.