Sendikalardan Sanayi Odası’na ziyaret

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel ile Genel Sekreteri Şener Elcil, Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya ve Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kişmir bugün (12 Nisan Salı) Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret etti.

Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, ülkedeki ekonomik durumun sektörlere etkileri, iş gücü kaybı, sendikalar-özel sektör gibi konular ele alındı.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretin sonunda, birlikte çalışılabilecek birçok noktanın bulunduğu tespitinden hareketle, ilişkilerin ileri götürülmesi ortaya kondu. Önümüzdeki haftalarda daha geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırıldı.

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12/04/2022 15:33