Sendikaların Genel Grevi Bugün de Sürüyor

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27/12/2024

Sendikaların Genel Grevi Bugün de Sürüyor

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile Hayat Pahalılığı Alma Hakkı Yasası’nda yapılması planlanan değişikliklere karşı çıkan 32 sendikanın başlattığı genel grev, bugün de sürüyor.

Sendikalar, sabah saatlerinde Lefkoşa’da Meclis önünde bir araya geldi. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, sendikalar adına yaptığı açıklamada, çalışanların haklarını korumak için mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Bengihan, yasa değişikliklerinin çalışanların yaşam standartlarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirterek, bu düzenlemelere karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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