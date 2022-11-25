Senegal 3 golle galibiyete uzandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal'e 3-1 mağlup oldu. Senegal grupta ilk galibiyetini alırken, Katar ikinci maçını da kaybetti. Katar'da Muntari tarihi bir gole imza attı.

Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Senegal kozlarını paylaştı.

Senegal 41. dakikada Boulaye Dia, 48. dakikada Famara Diedhiou ve 84. dakikada Bamba'nın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Katar'ın maçtaki tek golü ise 78. dakikada Mohammed Muntari'den geldi. Bu gol, Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Senegal, grupta ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi Katar ise ikinci maçını da puansız kapattı.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

41. dakikada Senegal, Boulaye Dia ile öne geçti.. Savunmada Boualem Khoukhi'nin uzaklaştıramadığı topa hareketlenen Dia, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Meshaal Barsham'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1

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25/11/2022 17:29