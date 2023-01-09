Senegal'da katliam gibi kaza: 40 ölü

Senegal Ulusal itfaiye Teşkilatından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Dakar'a 250 kilometre mesafedeki Kaffrine kenti yakınlarında sabaha karşı 2 otobüs çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 40 kişi yaşamını yitirdi, 78 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Sall, kazada yaşamını yitirenler için 9 Ocak'tan başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SENEGAL'E TAZİYE MESAJI



Dışişleri Bakanlığı, Senegal'de meydana gelen kaza üzerine taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda, "Senegal'in Gniby kentinde, 8 Ocak tarihinde yaşanan kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile dost ve kardeş Senegal halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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09/01/2023 09:31