Senegalli milli oyuncu, Hamitköy için geliyor

Hamitköy yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda Senegal Milli Takımında da forma giymiş olan Boubacar Dialiba’yı ülkeye getirecek

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de yeni sezon planlaması çerçevesinde transfer çalışmaları yapılırken, Nijeryalı futbolcu Dani Kalou ile yollar dostça ayrılmıştı.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetim kurulu, teknik heyetin raporu doğrultusunda üst düzey yabancı futbolcu arayışına girdi. Hamitköy yönetimi menejer Özeş Çıraklı aracılığıyla Senegalli milli oyuncu Boubacar Dialiba ile prensipte anlaştı.

Sol kanatta hücuma yönelik oynayan ve geçmişte Senegal Milli Takımında da forma giymiş olan Boubacar Dialiba bitirici vuruşlarıyla bilinirken, Türkiye’de de birçok önemli takımda forma giydi.

Belçika Süper Liginde 100’den fazla maça çıkan, 34 yaşındaki deneyimli yıldız Türkiye’de Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Keçiörengücü takımlarında forma giydi. İspanya ve Bosna Hersek liglerinde de forma giymiş olan yıldız oyuncu, Ağustos’un ilk haftasında Hamitköy için ülkeye gelecek.

Hamitköy tesislerine gelerek ortam hakkında fikir sahibi olacak olan oyuncu, teknik direktör Ahmet Sakallı tarafından antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında görülecek. Tarafların anlaşması durumunda Dünyaca ünlü futbolcu Boubacar Dialiba, 2022 – 2023 sezonunda kırmızı siyahlı formayı giyecek.

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07/07/2022 14:55