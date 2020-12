Şenel Bektaş 2021 yılından umutlu

KKTC Son Güzellik Kraliçesi olan Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Güzeli Şenel Bektaş, geride kalan pandemi yılı üzerine açıklamalarda bulunarak 2021 yılını umutla beklediğini ve KKTC'yi başka yerlerde de temsil etmek istediğini söyledi.Şenel Bektaş, 2021 yılının KKTC ve dünya için sağlıklı bir yıl olmasını diledi.









Bektaş, henüz 19 yaşındaki, üniversite 2. Sınıf, Ekonomi bölümü öğrencisi ,sporcu güzelimiz,her zamanki hanımefendi duruşu ve tavırları ile tam bir Kıbrıs Güzeli olarak onur ve gururla MISS KUZEY KIBRIS ünvanını 2019 yılından beri taşımakta. 2020 yılında pandemi koşulları nedeni ile güzellik yarışması yapılamadı.

Bektaş, pandemi nedeni ile gerçekleşemeyen yarışmalardan ötürü hem tacını devredemedi hem de başka ülkede , Kuzey Kıbrıs'ı temsil edemedi.

Kıbrıslı Türk Modacı Zerrin Akıncı'nın "NICEONE BY ZA" markasının "how nice you can dare to be" kış koleksiyonu, Beauty Side Makyaj ve Fotoğraf sanatçısı Alara Bircan eşliğinde, Günkut Ajans Marka Model olarak Valide Hanım Konağındaki Moda çekiminde yer alan Son Güzellik Kraliçesi Bektaş, '' Güzel olmak, sadece görünüşle alakalı olmamalı, güzellik karakter,davranış ve duruş ile birlikte fizik ile de buluşmalı.. Bakımlı, çağdaş,her kadın güzeldir"dedi

Bektaş, 2021 yılının bir an önce gelmesini istediğini belirterek 2021 yılının koronadan uzak, sağlıklı bir dünyada, evrensel dostluk ve barış içinde el ele çağdaş bir dünya olmasını diledi.

Bu habere tepkiniz:



29/12/2020 10:59