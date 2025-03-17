Senelerce yattığı yerden maaş aldı: Gerçek 20. yılda ortaya çıktı

69 yaşındaki Garcia, şirketteki 20. yılını doldurduğu için ödüle layık görüldü... Durum tam da o anda fark edildi: Garcia, yıllardır işe gelmiyordu. 'Hayalet memur' lakabını alan Garcia, işe gitmediği 6 sene boyunca yıllık 37 bin euro maaş almaya devam etti.

BİR GÜN İŞE GİTMEYİ TAMAMEN BIRAKTI

Garcia, İspanya'nın Cadiz kentinde bir atık su arıtma tesisinde mühendis olarak çalışıyordu ancak ailesinin siyasi görüşleri nedeniyle iş yerinde dışlandığını düşündü ve kendisine iş verilmediğini iddia etti. Yeni bir iş bulmayı zorlaştıracağı korkusuyla şikayet etmek yerine işe gitmeyi tamamen bıraktı.

İlginç bir şekilde Garcia'nın bağlı olduğu iki departman birbirlerini onun sorumlusu sanıyordu. Su idaresi, onun belediye çalışanı olduğunu, belediye ise su idaresine bağlı olduğunu düşünerek altı yıl boyunca maaş ödemeye devam etti. Bu boşluktan yararlanan Garcia, evinde felsefe kitapları okuyarak vakit geçirdi...

ÖDÜL İÇİN ARANDIĞINDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Altı yıl boyunca kimse onun yokluğunu fark etmedi... Ta ki, şirkette 20. yıl madalyasını alacağı gün gelene kadar...

Onu işe alan belediye başkan yardımcısı Jorge Blas Fernandez, Garcia'nın nerede olduğunu araştırmaya başladı. Karşı ofiste çalışan bir meslektaşı, Garcia'yı yıllardır görmediğini söyleyince olay ayyuka çıktı...

Fernandez, El Mundo gazetesine verdiği röportajda, "Onu aradım ve 'Dün ne yaptın? Geçen ay ne yaptın? Ondan önceki ay ne yaptın?' diye sordum. Cevap veremedi" dedi.

Ortaya çıkan skandal sonrası Garcia, mahkemeye çıkarıldı ve yıllık maaşına denk gelen 37 bin euroyu geri ödemesine karar verildi. Garcia, işyerinde dışlandığını ve bu yüzden işe gitmediğini savundu ancak mahkeme, onun en az altı yıl boyunca hiçbir iş yapmadığını ve son üç yılında tamamen ofise gitmeyi bıraktığını tespit etti...