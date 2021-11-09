Şener Şen: Meydanı gençlere bırakmam gerek

Antalya Muratpaşa Belediyesinin kent-kültür-sanat dergisi AntSanat'ın ilk sayısı yayımlandı. Zengin Mutfağı oyunu için Antalya'da bulunan Şener Şen, dergiye verdiği röportajında “Neden bu kadar az film yapıyorsunuz?” sorusunu yanıtladı.

Sputnik'in haberine göre, 79 yaşındaki Şen, “Çok yoruldum artık. Sinemaya üretimin had safhaya ulaştığı yıllarda başladım ve durmaksızın çalıştım. Gönlüm rahat. Büyük bir iç huzuruyla meydanı gençlere bırakmam gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

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09/11/2021 10:55