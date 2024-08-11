Şener Şen'in tiyatro oyununa şişeli saldırı

Usta oyuncu Şener Şen‘in "Zengin Mutfağı" adlı oyunu esnasında seyircilere cam şişeler fırlatıldı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Şener Şen'in rol aldığı "Zengin Mutfağı" dün akşam Ankara’da sahnelendi. Oyun esnasında, bir grubun seslerinin yükselttiği ve ardından seyircilere cam şişe fırlattığı bildirildi. Salonda panik yaşandı ve oyuna kısa süreliğine ara verildi.

Aranın ardından tiyatro oyununun tamamlandığı belirtildi.

ZENGİN MUTFAĞI OYUNU HAKKINDA

Vasıf Öngören'in dönemin olaylarını eğlenceli biçimde kaleme aldığı eser, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlandı, beyazperdeye de uyarlandı. Şener Şen'in yanı sıra Doğu Yaşar Akal'ın yönettiği oyunun konusu şöyle:

"Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasının konu alındığı oyunda, evin sadık hizmetlileri gelişen olaylar karşısındaki kayıtsız kalmayacak ve toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır."