Senfoni Orkestrası’ndan 6. kuruluş yıl dönümü ve KKTC’nin 38. Yılı Konseri

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20/11/2021

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Senfoni Orkestrası’ndan 6. kuruluş yıl dönümü ve KKTC’nin 38. Yılı Konseri

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 6. Kuruluş Yıl Dönümü ve KKTC’nin 38. Yılı Konseri’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte katıldığı konserde; bu güzel ve anlamlı gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın değerli sanatçılarının, kuruluşundan bu yana geçen sürede 150 farklı konser düzenlediğini, uluslararası etkinliklerde ülkeyi temsil ettiğini ve KKTC’yi dünyaya tanıtmaya çalıştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çağdaş ve evrensel müziklerin ortaya çıktığı bu

güzel çalışmalardan dolayı, emek veren herkese teşekkür edip başarılarının devamını diledi.

 

20/11/2021 09:47
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TAGS: Senfoni Orkestrası’ndan 6. kuruluş yıl dönümü ve KKTC’nin 38. Yılı Konseri
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