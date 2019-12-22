Şengül ve Birşen’in ölüm nedenleri açıklandı

Kurudere’de geçtiğimiz Perşembe günü ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Özcan Şengül’e yapılan otopside ölüm sebebinin “mide içeriği aspirasyonu ve gelişen solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan Cuma günü kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İlmiye Birşen’e yapılan otopside ölüm sebebinin “akciğer pıhtısı” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

22/12/2019 12:50