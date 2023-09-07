Senih Çavuşoğlu: DAÜ'deki görevimden istifa ettim

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07/09/2023

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Senih Çavuşoğlu: DAÜ'deki görevimden istifa ettim

DAÜ'nün İletişim Fakültesi Dekanı Senih Çavuşoğlu, 25 yılı aşkın süredir çalıştığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu’nun tam paylaşımı şu şekilde:

Bugün, 25 yılı aşkın bir zamandır büyük bir özveriyle çeşitli kademelerde çalıştığım, yerel-ulusal-uluslararası organizasyonda gerek bireysel, karma ve kurumsal olarak aktif rol üstlendiğim, birçok başarı ve ödülü ekip arkadaşlarımla taşıdığım kurumumuzla olan yolumu üzülerek ayırmaya karar verdim.

Gelinen aşamada moral, motivasyon konularında yaşadığım kayıp, bu yürekten bağlı bulunduğum kurumuma daha fazla katkı koyamayacağımı gösteriyor.

Bu bağlamda daha fazla kırmadan, kırılmadan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki görevimden istifa ettim.

 

07/09/2023 20:10
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TAGS: Senih Çavuşoğlu: DAÜ’deki görevimden istifa ettim
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