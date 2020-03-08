Senin: O zaman samimiyetine belki inanırdık…

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, sınır kapılarında orantısız güç kullanan Rum polisini kınadı, her iki toplumun yaralanan vatandaşlarına acil şifalar diledi.

Senin, yazılı açıklamasında, “Sınır kapılarında yaşanan istenmeyen olaylar üzülerek ifade etsem de bazı gerçekleri defaetle yüzümüze çarpmaya devam etmektedir” dedi.

Senin açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Güney, iki toplumlu sağlık komitelerinin görüşme yapmalarına rağmen tek taraflı bazı sınır kapılarını kapatarak ‘virüs’ bahanesinin arkasına saklanmıştır. Aslında bu gibi olayları daha önce Larnaka'ya inen ve oradan Kuzey’e geçmek isteyen önce Rus sonra İsrail vatandaşlarına da zorluk çıkararak yapmaya çalışmış ancak başaramamıştır. Eğer gerçek bahane Corona virüsü olmuş olsaydı KKTC'de bu vakanın hiç görülmediğini unutmadan, Avrupa'da en çok ölümlü vakanın görüldüğü İtalya ile direkt uçuşu askıya alır o zaman samimiyetine belki inanırdık.”

“SORUN KIBRIS TÜRK TARAFININ EKONOMİK ABLUKAYA ALINMA ÇABASIDIR”

Esas sorunun bunların telaffuz edilememesi olduğunu belirten Yenal Senin, “Sorun Kıbrıs Türk tarafının ekonomik ablukaya alınma çabasıdır. Maalesef 2004’te BM Genel Sekreteri'nin de raporunda vurguladığı gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adanın zenginliğini ve diğer değerlerini paylaşmaya hazır değildir. Daha önce de belirtildiği gibi bu topraklarda federasyonun gerçekleşmesi isteniyorsa yönetim ve zenginliklerin paylaşılmasının yanı sıra, iki toplumda da maksimum seviyede güven oluşmalıdır. Maalesef bu değerlere ulaşılamamıştır. Bunları kabullenmek ve buna göre bir vizyon geliştirmek artık daha gerçekçidir” dedi.

08/03/2020 13:07