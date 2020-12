Senin: Söylemleri samimi bulmadım

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, bir süredir yurtdışında bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifasının UBP, DP ve YDP’den oluşan koalisyon milletvekilleri tarafından kabul edilmediğini belirterek bunu eleştirdi.

Senin yaptığı yazılı açıklamada, her siyasetçinin ve her siyasi parti temsilcisinin “Partilerin ve politikacıların itibarı zedeleniyor, bunu engellemeliyiz” dediğini, ancak bir haftadır mecliste yaşanılanlara bakıldığında bu söylemleri samimi bulmadığını söyledi.

Senin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önce hükümetin güvenoyu alması için oylamaya gidiliyor, ana muhalefetin bir vekili bu kritik günde mecliste bulunmuyor. Bugün ise uzun zamandır yurtdışında bulunan bir vekil, üstelik de kendi rızası ile vekillikten istifa ediyor. Yasa gereği bu istifa oylaması meclise geliyor, yine kimi muhalefet vekilleri salona gelmiyor, kimi oylama sırası salondan çıkıyor, kimi çekimserim diyor. Aslında bu olayın muhalefet, ya da iktidarda olmasıyla da bir ilişki yok.”

“Milleti temsil etmek için Meclis’e seçilen kişilerin bu görevi yapmamasına rağmen bu durumu kabul eden, bu duruma onay veren zihniyetle Kıbrıs Türk halkının bir adım ileriye gidemeyeceğini” ileri süren Senin, “Bugün 21 Aralık. Bu vatan için şehit olanların ruhuna saygı gösterseydiniz. Atalarımız bunun için mi can verdiler? Bu utancı taşıyanların vicdan muhasebesini kendilerine bırakıyorum” dedi.

21/12/2020 15:27