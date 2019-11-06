Senin:‘Berlin’deki görüşmelerden ümitli değilim’

Halkın Partisi Genel Sekreteri Yenal Senin, siyasette yozlaşma olarak adlandırılabilecek yaftalama ve algı operasyonlarının bir noktada kısmen başarılı olsa da; bunun ne siyasi partilere, ne de liderlere faydası olacağını söyledi.

Siyasette tutarlılığın önemine işaret eden Senin, “Bir konuda eleştiri yaparsınız ve eleştirinizde haklı olduğunuzda da gerekli baskıyı uygularsınız. Ancak yanlış olduğu ispatlanan konularda veya iddianızda yanıldığınızda çıkıp özür dilemek de bir gerekliliktir” dedi.

Senin katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı. Senin, dörtlü hükümette bazı krizler yaşandığını ve bunun aşılamadığını ifade ederek, icraat yapamama durumunun çok rahatsız edici olduğunu hep vurguladıklarına dikkat çekti.

Senin şöyle devam etti:

“Diğer partilerin genel sekreterleriyle yaptığımız iç toplantılarda da bunu söylemiştim; belli başlı yasa ve çalışmaların ivedilikle yapılması için gerekli iradeyi ortaya koymamız gerektiğini ifade etmiştim. Aylar geçtikçe ve ekonomik olarak da iyi yönetilememe durumu söz konusu olunca bu krizin aşılamadığını gördük ve hükümet sona erdi. O dönemde de asılsız söylemler ortaya çıktı. UBP’yle bir koalisyon kurulacak ve anında para akışı sağlanacak denildi. 7 ay geçti bunun üzerinden ve sadece 2019’un sonuna kadar olan dilim serbest bırakıldı.

Bunun yanı sıra 2020’de imzalanacak ve 3 yıl geçerli olacak olan protokol de bugünlerde konuşulmaya başlanacak. İleri sürdüğü senaryolar gerçekleşmeyen kimse de çıkıp ‘Biz böyle düşündük ama olmadı, özür dileriz’ demedi. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili de her şeyin hazır olduğu, ortak aday olacağı ve UBP’nin de Kudret Özersay’ı destekleyeceği gibi de bir iddia vardı. O kara propaganda döneminin ardından şimdi UBP içinde 4-5 aday konuşuluyor. Aday çıkaracaklar belli ki. Hal böyleyken yine bu yaftalamayı yapanlar da “Kusura bakmayın” demiyor.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI KONUSUNDA ÜYELERİMİZİN DÜŞÜNCELERİ VE SOKAĞIN NABZINI TUTMAK ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanlığı seçimini “doğal akış içinde gündeme gelen konulardan biri” olarak nitelendiren Yenal Senin, parti üyelerinin düşüncelerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Senin şöyle devam etti:

“Yaklaşık 20 gün önce genişletilmiş parti toplantısı yaptık. Kurucu üyeler ve şimdiki parti meclisiyle bir toplantı yaptık. Bizim için en önemli olan üyelerimizin düşünceleridir. Hiyerarşik sistem ne olursa olsun, herkesin eşit güce sahip olduğunu düşünen bir parti olarak bölge ziyaretleriyle, toplantılarla ilçe yönetim kurulundaki, parti meclisindeki, kurucu olan, üye olan herkesi dinlemek istiyoruz. Önemli olan onların izlenimi ve düşünceleri. Cumhurbaşkanlığı toplum liderliği noktasında bana göre çok önemlidir. Halkın Partisi’nin ve olası çıkaracağı adayın pozisyonu ne olacak? Partinin geleceği ne olacak? Bunları iyi irdelemek lazım. Biraz da sokağın beklentisini görmek lazım. Bazı seçimler belirli rüzgarı arkasına alan kişiler için avantajdır. Hiç beklenmeyen sonuçlar da çıkabilir. 2015 buna iyi bir örnektir. Yüzde 4 -7 oy alabileceği söylenen Kudret Özersay’ % 21.3 oy almıştır. Nabzı iyi tutmak gerekiyor. Bizim için önemli olan sokağın nabzını tutmak ve Ada’nın dört bir yanındaki üyelerinin düşünceleri. Önümüzdeki bir buçuk ay içinde tam yol haritamız ortaya çıkacak.”

“CUMHURBAŞKANLIĞI MERKEZE HİTAP EDEN BİR POZİSYONDUR”

Genel Sekreter Senin, Cumhurbaşkanlığını sağ veya sol diye bir ideolojiye yaslamadığını, bunun merkeze hitap eden bir pozisyon olduğunu belirtti.

Senin, “Bugün sol parti dediğimiz partiler bile ki dörtlü hükümet döneminde TDP ve CTP de vardı, kamu özel ortaklığında telekomünikasyonun, araç muayene istasyonlarının daha verimli olacağını söyleyebiliyor. Sol görüşe aykırı bir hamle olsa bile netice ortadadır” dedi.

“BERLİN’DEKİ GÖRÜŞMELERDEN ÜMİTLİ DEĞİLİM”

Berlin’de yapılacak görüşme konusunda da görüşlerini açıklayan Genel Sekreter, “Berlin’de bir 3’lü görüşme gerçekleşecek ancak ne konuşulacak nasıl bir ortak zemin bulunacak hala belirsizliğini koruyor. Berlin’deki görüşme sonrası belki bir 5’li görüşme de gündeme gelebilir. Ancak bir çözüm olacağı konusunda ümitli değilim. 50 yıldır denenen ve sonuca ulaşmayan bir yöntem bugüne kadarki” dedi.

Senin, Crans Montana öncesini hatırlatarak; “Cumhurbaşkanlığına partiler çağrılmıştı ve görüş sorulmuştu. Biz de o konuda bir mektup yazıp görüş paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı da görüş bildiren tek parti olduğumuz için teşekkür etmişti. Crans Montana’ya kadar süreci destekleyen bir parti oldu Halkın Partisi. Crans Montana sonrasında ise eğer bu toplumda bazı şeylerin olmayacağı görülüyorsa, iki ülkenin federasyondan anladığı aynı değilse, farklıysa bunu çıkıp topluma söyleyelim ve nasıl adım atacağımızı belirleyelim. Sayın Akıncı da bunu destekler açıklama yapıp; Rum tarafının zenginliği ve yönetimi paylaşmaya hazır olmadığını söylemiştir. Bu bağlamda biz de hep şunu sorguladık. Madem iki toplum farklı şeyi anlıyor, paylaşıma yanaşmıyorsa iş birliği konusunda ne yapabiliriz onu düşünmeliyiz. Bu yönde bir ortaklığı konuşmalıyız.” şeklinde konuştu.

“AMAÇLADIĞIMIZ, HESAP VEREBİLİR BİR YÖNETİMDİR”

Halkın Partisi olarak ilk gün söz verdikleri gibi, yolsuzlukların üzerine gittiklerini belirten Senin, “Bu konuda hiç geri adım olmamıştır, olmaz da. Bizden beklenti de budur.” dedi.

Eski Eserler Dairesi’yle ilgili alınan kararı hatırlatan Senin, bildikleri tüm konuları polise bildirdiklerini ve hiçbir konunun peşini bırakmadıklarını belirtti.

06/11/2019 19:09