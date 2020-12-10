Senin'den bakanlık görevini teslim eden HP'li vekillere mesaj

HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Kudret Özersay, Ayşegül Baybars ve Tolga Atakan’ın bakanlık görevleri süresince memleketi ön planda tutarak, hiçbir hukuk dışı adıma imza atmadıklarını vurguladı. Senin, "Her bir damla alın teri için sonsuz teşekkürler. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Halkın Partisi Genel Başkan Vekili Yenal Senin, görev devir teslimlerinin yapılmasının ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu; Kudret Özersay, Ayşegül Baybars ve Tolga Atakan’ın, 2.5 yıl boyunca " Memleketim " diyerek kabine de yer aldıklarını söyledi.

2.5 yıllık süreçte görev alan bakanlara, bürokratlara, kurum ve kuruluşta yer alan yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Yenal Senin, “Ne bir kara leke sürdüler, ne hukuk dışı bir adıma imza attılar. Sizlerle gurur duyuyoruz... Mücadeleye devam” dedi.

Senin’in paylaşımı şöyle:

"2.5 yıl boyunca 'Memleketim' diyerek kabine de yer aldılar. Ellerinden geldiği kadar Halkın Partisi'nin değerlerini temsil ettiler, toplum için canla başla çalıştılar. Bu hizmet döneminde görev alan Bakanlarımıza, bürokratlarımıza, kurum ve kuruluşta yer alan yönetim kurulu üyelerimize döktükleri her bir damla alın teri için sonsuz teşekkürler. Ne bir kara leke sürdüler, ne hukuk dışı bir adıma imza attılar. Sizlerle gurur duyuyoruz... Mücadeleye #devam”

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10/12/2020 18:02