Şenkul: 1 kilometrelik yeni su hattını hızla döşüyoruz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Girne Belediyesi su bölümü gün ayırmaksızın amiri, ustabaşısı ve çalışanı ile sahada” dedi.

Şenkul, yaklaşık 1 kilometrelik yeni su hattının hızla döşendiğini belirterek konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Girne Belediyesi su bölümü gün ayırmaksızın amiri, ustabaşısı ve çalışanı ile sahada. Zabıta, Bayındırlık bölümü ve zaman zaman Belpaz şirketimizden de destek alarak yaklaşık 1 kilometrelik yeni su hattını hızla döşüyoruz. Su dairemizin hem makine hem de eksilen boruları bize vermesi ile piyasa değeri 2 milyon TL’ye yakın olan bu alt yapı yatırımını yaklaşık 600 bin TL’ye sonlandırmayı hedefliyoruz. Başta çalışanlarım olmak üzere, Su Dalresi müdürü ve Girne Sorumlusuna teşekkür ederim. Çalışmalar sebebi ile bölge insanına vermiş olduğumuz geçici rahatsızlık için de özür dileriz. Kaynak yok demek kolay, kaynağı yaratmak da biz siyasilerin görevidir…”