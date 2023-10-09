Şenkul: Aramızda hem kuralları bilmeyen hem de alkol ve benzeri maddeler alarak araç kullanan çok sayıda insan var

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yapılan kavşak düzenlemeleri dolayısıyla günlerdir özellikle gece saatlerinde yol etraflarında olduğunu ifade etti, “Gördüklerim karşısında resmen ürperdiğimi bilmenizi istiyorum. Alkol ve daha fazlasının etkisi altında birçok sürücü araç kullanıyor, ters yollara giriyor, şehir merkezinde 100-150 km ile araç kullanıp, anlamsız birçok işe imza atıyorlar” dedi.

“Polisimiz 1 gecede yaklaşık 100 alkollü sürücüyü tespit edip trafikten men ediyor, bu sayı inanılmaz bir rakamdır arkadaşlar” diyen Şenkul, açıklamasına şöyle devam etti:

“Az önce yine bir kaza haberi aldık, yine genç bir insanı kaybettik, aşırı sürat sebebi ile yoldan çıkıp takla attığı bilgisi var. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir taraftan yoğun trafik ile uğraşırken, öte taraftan birçok sürücünün temel trafik kurallarından haberi dahi olmadığını yaşayarak görüyoruz.

Ülkemizdeki ehliyet edinme sisteminde bir sorun olduğunu ispat edemem ama son bir haftada gözlemlediklerimden ötürü öyle olduğunu iddia edebilirim. Başka kentleri bilmiyorum ama özellikle geceden sabaha Girne sokaklarında trafik terörü yaşandığını kentin belediye başkanı olarak üzülerek de olsa söylemek zorundayım.

Sadece kendinizi değil etrafınızı da çok dikkatli kontrol edin dostlar çünkü aramızda hem kuralları bilmeyen hem de alkol ve benzeri maddeler alarak araç kullanan çok insan var. Girne polis müdürlüğüne bağlı trafik şubesinin her gece birçok noktada büyük özveri ile kontroller yaptığına bizzat şahidim ama bizim de vatandaşlar olarak polisimize yardımcı olmamız gerekmektedir.

Etrafınızda kendinde olmadan araba kullananları gördüğünüz zaman ihbar etmekten lütfen çekinmeyelim. Birlikte bu konuda da mücadele etmeliyiz.”