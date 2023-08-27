Şenkul: Artık Karakum Plajını Girne Belediyesi'nin kullanımına verin

Girne Belediye başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Aylardır Girne Belediyesinin kullanımına verilmesini beklediğimiz Karakum Plajının mıntıka temizliği yapıldı. Gerçekten merak ederim bu plajın kullanım hakkının bize devredilmesi için ne olması gerek?" ifadelerini kullandı.

Şenkul'un açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Yine pazar yine ekiplerimiz sahada.

Öncelikle çalışanlarımızın ellerine, emeklerine sağlık.

Aylardır Girne Belediyesinin kullanımına verilmesini beklediğimiz Karakum Plajının mıntıka temizliği yapıldı.

Ama gerçekten merak ederim bu plajın kullanım hakkının bize devredilmesi için ne olması gerek?

Hükümete bir kez daha çağrı yapıyorum:

İlk bakanlar kurulu toplantısında artık buranın kararını alın ve Girne Belediyesinin kullanımına verin lütfen.

Bazı kişilerin, şirketlerin özel çıkarları için 3 günde karar alınır, Belediye halkın daha fazla hizmet alması için kullanım Hakkı ister ama 6 aydır hükümetten ses yok.

Bölge halkı Karakum plajının Girne Belediyesi kontrolüne geçmesini istiyorsa bence artık hareket zamanıdır."