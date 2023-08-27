Şenkul: Artık Karakum Plajını Girne Belediyesi'nin kullanımına verin

ads ads ads ads
27/08/2023

ads
Şenkul: Artık Karakum Plajını Girne Belediyesi'nin kullanımına verin

Girne Belediye başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Aylardır Girne Belediyesinin kullanımına verilmesini beklediğimiz Karakum Plajının mıntıka temizliği yapıldı.  Gerçekten merak ederim bu plajın kullanım hakkının bize devredilmesi için ne olması gerek?" ifadelerini kullandı.

Şenkul'un açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Yine pazar yine ekiplerimiz sahada.

Öncelikle çalışanlarımızın ellerine, emeklerine sağlık.

Aylardır Girne Belediyesinin kullanımına verilmesini beklediğimiz Karakum Plajının mıntıka temizliği yapıldı.

Ama gerçekten merak ederim bu plajın kullanım hakkının bize devredilmesi için ne olması gerek?

Hükümete bir kez daha çağrı yapıyorum:

İlk bakanlar kurulu toplantısında artık buranın kararını alın ve Girne Belediyesinin kullanımına verin lütfen.

Bazı kişilerin, şirketlerin özel çıkarları için 3 günde karar alınır, Belediye halkın daha fazla hizmet alması için kullanım Hakkı ister ama 6 aydır hükümetten ses yok.

Bölge halkı Karakum plajının Girne Belediyesi kontrolüne geçmesini istiyorsa bence artık hareket zamanıdır."

27/08/2023 12:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Şenkul: Artık Karakum Plajını Girne Belediyesi’nin kullanımına verin
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.