Şenkul, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Taghiyev ile görüştü

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27/09/2024

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Şenkul, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Taghiyev ile görüştü

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) Başkanı ve Nerimanov Belediyesi Başkanı Tamraz Taghiyev ile görüştü.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi’nde yer alan görüşmede, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Gönyeli Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Girne Belediyesi Müdürü Hüseyin Köle, Girne Belediyesi Dış İlişkiler Sekreteri Fatih Akyol ve KTBB Müdürü Muammer Güneş ile Azerbaycan’dan gelen heyet yer aldı.

27/09/2024 15:33
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TAGS: haber, kıbrıs
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