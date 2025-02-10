Şenkul: Batı çevre yolunu kullanacakların dikkatli olmasını istiyoruz

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul başlayan şiddetli yağışların ardından sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu, vatandaşlara bilgi verdi.

Şenkul bölgede ciddi bir sorun olmadığını belirterek, “Edremit çemberi bölgesinde hafif su birikintisi oluşmuştur, batı çevre yolunu kullanacakların dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.

Şenkul’un açıklamasının tamamı şöyle:

“İyi geceler Girne.

Bölgemizi etkisi altına alan şiddetli yağışları ekiplerimiz vasıtasıyla bölge bölge takip ediyoruz.

Genel olarak ciddi bir sorun olmamakla birlikte, an itibarıyla Edremit çemberi bölgesinde hafif su birikintisi oluşmuştur, batı çevre yolunu kullanacakların dikkatli olmasını istiyoruz.

Yine su hattı çalışmaları yapılan Eron market-Karmi doğu çıkış yolunda da bir miktar dolgu malzemesi yol boyunca akmıştır, yolu kullananların bu bilgiye dayalı olarak daha yavaş ve dikkatli araç kullanılmasını istiyoruz.

Ekiplerimiz an itibarıyla sahadadır, yaşayabileceğiniz her hangi bir olumsuzluk durumunda Alo 185’i arayabilirsiniz.

Çok ihtiyacımız olan yağışların, zararsız ziyansız toprakla buluşması en büyük dileğimiz.

Tekrardan herkese iyi geceler…”