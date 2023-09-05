Şenkul: Belediyemizin hakkını kimseye yedirmem

Girne Belediyesi Başkanı Murat Şenkul, şehrin kaynaklarının israf edildiği ve hizmet bedellerinin ödenmediği bir durumun artık sona ereceğini vurguladı. Şenkul, şehirdeki bazı apartmanlardan kaynaklanan sorunların çözülmesi için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Açıklamasında, "A apartmanı 40 küsür daire, su sayacı yok, belediyeye kanalizasyon bedeli ödemesi yok, hizmet resmi ödemesi yok. Belediyenin aylık kaybı 15 bin TL artı. B apartmanı 80 küsür daire, su sayacı yok, belediyeye kanalizasyon bedeli ödemesi yok, hizmet resmi ödemesi yok. Belediyenin aylık kaybı 30 bin TL artı. C apartmanı, en sevdiğim 70 küsür daire. Su sayacı yok. Su kullanımı kaçak. Kanalizasyon ödemesi yok. Hizmet resmi ödemesi yok. Belediyenin aylık kaybı 50 bin TL artı." diyen Şenkul, sadece bu üç apartmandan belediyenin aylık kaybının 100 bin TL olduğunu belirtti.

Başkan Şenkul, bu sorunun yıllardır devam ettiğini ancak bundan böyle aynı şekilde devam etmeyeceğini söyledi. Şehrin kaynaklarının israf edilmesine ve hizmet bedellerinin ödenmemesine izin vermeyeceklerini ifade eden Şenkul, "Belediyemin dolayısıyla kentimin hakkını karşıdaki kim olursa olsun yedirmem. Bedeli ne ise öderim ama bunu kimsenin yanına bırakmam. Bu 3 apartmandan geriye dönük tüm alacaklarımızı da tahsil edeceğimizden şüpheniz olmasın. Yapanın yanına en azından Girne’de artık kar kalmayacağının sözünü seçimde verdim ve 8 ayda bundan 1 adım sapmadık, sapmayacağız." dedi.

Başkan Şenkul, Girne Belediyesi'nin kaynaklarını korumak ve şehrin hizmetlerini sürdürmek için kararlılıkla çalışacaklarını belirterek, Girne'nin daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.