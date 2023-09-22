Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ekiplerin gece boyunca çalışarak trafikte aksama yaratmadan uzmanlar tarafından verilen projeyi hayata geçirmek için düzenlemeleri sürdürdüğünü belirtti. Başkan Şenkul, Türkiye ve Kıbrıs'ın ulaştırma ve yol düzenlemeleri konusunda en deneyimli ekiplerle çalıştıklarını ifade etti.

Şenkul, belediyenin görevinin ve yol haritasının belli olduğunu açıkladı ve bu aşamaları sıraladı: "1-Sorunun tespitini yapmak. 2-Mevcut imkanlar içinde çözüm için konunun uzmanlarından bilgi ve öneri almak. 3-Maddi kaynak yaratarak uzmanların sunduğu çözüm önerisini halkı ve trafiği minimum etkileyerek hayata geçirmek."

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklamasının tamamı şöyle:

Ekiplerimiz dün geceden beri çalışarak trafikte hiçbir aksama yaratmadan bu işin uzmanlarının bize verdiği projeyi hayata geçirmek için düzenlemeyi sürdürüyor.

Hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs’ın ulaştırma ve yol düzenlemeleri konusunda en tecrübeli ekipler ile çalışıyoruz.

Girne Belediyesi idaresi olarak bizim görevimiz ve yol haritamız belli.

1-Sorunun tespitini yapmak.

2-Mevcut imkanlar içinde Çözüm için konunun uzmanlarından bilgi ve öneri almak.

3-Maddi kaynak yaratarak uzmanların sunduğu çözüm önerisini halkı ve trafiği minimum etkileyerek hayata geçirmek.

Biz adım adım bunları yapıyoruz.

“Bana göre”, “benim düşünceme göre” diye başlayan tüm cümlelere saygı duymakla beraber ulaşımın iyileştirilmesi konusunda uzmanlarla çalıştığımızı, bilimsel yöntem ve veriler kullandığımızı da söylemem lazım diye düşünürüm.

Pazar Akşamı ayni uygulama Yenİ Liman çemberi için de yapılacaktır, şimdiden tüm vatandaşlarımızın bilgisine getirelim.

Radikal bir işlem yaptığımızın ve içinde başarısızlık riski taşıdığını biliyoruz ama elimiz kolumuz bağlı oturmak yerine elimizdeki tüm imkanları zorluyoruz.

Belki yarın değil ama bir süre sonra bunu başaracağımızı da biliyoruz.