Şenkul: Biz başkaları gibi havadan para değil kentimizin hakkını istiyoruz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, son 9 ayda kentlerine yaptıkları doğrudan yatırımların 100 milyon Türk Lirasını aştığını belirtti. Şenkul, yıl sonuna kadar bu rakamın 150 milyon Türk Lirasını bulmasını beklediklerini ifade etti. 2024 bütçesini hazırlamaya başladıklarını ve gelecek yıl yatırım bütçesini 250 milyon TL olarak hedeflediklerini belirtti.

Başkan Şenkul, nüfusun önemini vurgulayarak, devlet katkı payının nüfusa göre verildiğini ve bu sebeple nüfusun çok önemli olduğunu kaydetti. 2023 yılında en iyi niyetli hesapla Girne Belediyesi'nin devletten alması gereken katkının 150 milyon daha az olduğunu söyledi.

Şenkul'un açıklamasının tamamı şöyle:

Son 9 ayda kentimize yaptığımız doğrudan yatırımların toplam bedeli 100 milyon Türk Lirasını aşmış bulunmaktadır.

Yıl sonuna kadar bu rakamın 150 milyon Türk Lirasını bulacağını tahmin ediyoruz.

2024 bütçesini hazırlamaya başlıyoruz ve gelecek yıl yatırım bütçemizin 250 milyon TL olmasını hedefliyoruz.

Bu noktada sayın başbakandan farklı olarak biz nüfusu çok önemsiyoruz çünkü devlet katkı payı ağırlıklı olarak nüfusa göre veriliyor.

2023 yılında en iyi niyetli hesap ile Girne Belediyesi devletten alması gereken katkıdan 150 milyon daha az aldı.

Biz başkaları gibi havadan para değil kentimizin hakkını istiyoruz.

Biz başkaları gibi bütçenin tümünü maaşlara da harcamıyoruz.

Bize hakkımızı verin, kentimize ülkemize daha fazla yatırım yapalım diyoruz.

Bu noktada 2024 yılının projeksiyon nüfusunun derhal açıklanmasını istiyoruz.

Bütçelerin hazırlandığı bu günlerde devletten alacağımız katkı payının miktarının ana belirleyicisi olan nüfusu bilmeden bütçe mi yapılır ?

Başta hükümet olmak üzere sorumluluğu olan herkesi bir kez daha devlet ciddiyetine yakışır davranmaya davet ediyorum.

Birilerinin zannettiğinin aksine nüfus bir ülkenin ilk bilmesi gereken veridir.

Yazımın sonunda İstatistik Kurumunu yeni projeksiyon nüfusu bir an önce açıklamaya davet ediyorum.