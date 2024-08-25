Şenkul: Bizi sayanı biz de sayarız, ama saymayan…

Girne Antik Liman ve kordonboyunun çehresi, Turizm Bakanlığı ve Girne Belediyesi’nin girişimleri sonucu yenilendi.

Çevre Dairesi, dün akşam saatlerinde müzik kurallarına uymayan birçok işletmeye ceza kesti. İşletmeler söz konusu cezalara sosyal medya üzerinden tepki gösterirken Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, eleştirilere sert bir diller cevap verdi “Bizi sayanı biz de sayarız, ama saymayan da başına geleceklere katlanır…” dedi.

“Turizm demek limanda bangır bangır müzik değildir” ifadelerini kullanan Şenkul, Girne Belediyesi’nin bölgenin temiz ve güvenli kalması için yaptıklarını anlattı “Karşıdakinin devlet kurumu olduğunu ve bu kuralları bölgenin iyiliği için uyguladığını herkes aklının bir köşesinde tutacak” dedi.

Murat Şenkul’un açıklaması şöyle:

Turizmin iyi olmasını istemekle alkollü araba sürülmesine göz yummak arasındaki farkı bilmeyen bir zahmet en azından sessiz kalsın.

Polislerin alkollü ceza yazdığı sürücülerin çoğu turist falan da değil.

Dünya kadar insan kaybettik alkolü araç kullanma yüzünden, herkes ağzından çıkanı ne yazdığını bilecek.

Turizm demek antik limanda bangır bangır müzik çalmak da değildir.

Komite herkese neyi yapıp neyi yapamayacağını çok açık şekilde bildirmişti, komitede her kesimin de temsilcisi vardır ve tüm temsilciler de hem fikirdir bu konuda.

Turizm Bakanlığı limanı tadil etmek için dünya kadar para harcadı.

Girne belediyesi mevcut yapının korunması için:

-kapı önünden çöp toplar.

-24 saat temizlik hizmeti verir.

-24 saat güvenlik hizmeti verir.

-Koku olmasın diye düzenli logarlardan yağ çeker.

-Kale arkası aydınlatıldı, düzenlendi insanlar rahat park etsin rahat yürüyüp limana gelsin diye.

-Arka sokaklar yenilendi insanlar temiz ve Işıl Işıl arka sokaklardan limana gelsin diye.

-Kordonboyu yenilendi sırf bu bölge yeniden cazibe merkezi olsun diye.

Sonuç olarak Kordonboyu ve Antik Liman yeniden hepimizin adresi oldu.

Bunu 2-3 kişinin keyfi için bozduracak değiliz.

Bizi sayanı biz de sayarız, ama saymayan da başına geleceklere katlanır.

Karşıdakinin devlet kurumu olduğunu ve bu kuralları bölgenin iyiliği için uyguladığını herkes aklının bir köşesinde tutacak.