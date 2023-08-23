Şenkul: Boğaz Piknik Alanı'nı birlikte yönetmeye talibiz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi ve Dikmen Belediyesi ekiplerinin Boğaz Piknik Alanı'nda gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmalarını övdü. Şenkul, bu çalışmaların Boğaz Piknik Alanı'nın temizliğini ve güzelliğini korumayı amaçladığını belirtti.

Başkan Şenkul, "Bizler Girne ve Dikmen Belediyeleri olarak Boğaz Piknik Alanı'nı birlikte yönetmeye talibiz" dedi. Geçmiş yıllarda Girne Belediyesi tarafından yapılan başvuruların merkezi idare tarafından onaylanmasını talep eden Şenkul, bu alanın sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca, Başkan Şenkul şunları ekledi: "Yine söylüyoruz, mesele temizlemek değil, temiz kalmasını sağlayacak yönetimsel zemini oluşturmaktır. İsteyenler yarın buraya temizlik yapmaya değil, piknik yapmaya gelebilir."

Boğaz Piknik Alanı'nın korunması ve geliştirilmesi amacıyla atılan bu adımlar, bölgenin doğal güzelliklerini ve piknikçilerin keyif alacağı bir ortamı sürdürülebilir kılmayı hedefliyor.