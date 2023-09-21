Şenkul: Bu akşam Hirondel Çemberini yıkıyoruz

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21/09/2023

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Şenkul: Bu akşam Hirondel Çemberini yıkıyoruz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Hızlı ve plansız büyümeye yetersiz kalan altyapımızın bizi yüzyüze bıraktığı büyük sorunlardan biri de trafik. Bu konuda bir yol haritamız var ve bunlardan biri de yetersiz kalan iki çemberin dinamik kavşağa dönüştürmesini içermektedir. Bu akşam Hirondel Çemberini yıkıyoruz.” dedi.

Şenkul, paylaşımında “İçimde duygusal anlamda burukluk yoktur dersem yalan olur.

Umar ve dilerim ki tüm bu çabalar trafiğin hem rahatlamasına hem de daha güvenli olmasına yardımcı olur” ifadelerine yer verdi.

21/09/2023 23:55
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TAGS: Şenkul: Bu akşam Hirondel Çemberini yıkıyoruz
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