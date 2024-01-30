Şenkul: Bu gecelik evde ailenizle kalın

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul Girne'deki son durumu açıkladı. Şenkul gecenin ilerleyen saatlerinde hem yağışın hem de rüzgarın etkisini artırmasını beklediklerini kaydederek vatandaşları evlerinden çıkmamaları konsunda uyardı.

Şenkul'un açıklaması şöyle:

İyi akşamlar Girne,

Girne geneli an itibari ile tüm yollar açık ve kullanıma elverişli olmakla beraber biz yine de sizlere zorunlu olmadıkça evden çıkmamanızı öneriyoruz.

Yağmur ile mücadelemiz genel olarak iyi gitmekle beraber, akşam üzerinden beri denizde meydana gelen ve ara ara kıyıya gelen hortumlar özellikle Karaoğlanoğlu bölgesinde bizim bilgimize gelen 3 zararlı olaya sebeb olmuştur.

Gecenin ilerleyen saatlerinde hem yağışın hem de rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz.

Bu sebebten ötürü bu gecelik evde ailenizle kalmanız bizlerin de işini kolaylaştıracaktır.

Yarın öğleden sonra itibarı ile normal yaşantımıza geri döneceğiz inşallah