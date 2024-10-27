Şenkul: ''Bu Sürecin Bedelini Birlikte Soracağız''

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bugün yaşanan ve kamuoyunda infial yaratan mama skandalında mağdur ailelerin yanında olduğunu belirtti. Erken doğan ve hassas bünyelere sahip bebekler için güvenilir ürünlerin önemine dikkat çeken Şenkul, bizzat bu süreci yaşamış bir baba olarak ailelerin yaşadığı çaresizliği derinden hissettiğini ifade etti.

“Erken doğan bebeklerimiz çok güçlü fakat bir o kadar da hassas bünyelere sahip. Mama gibi temel ihtiyaçlarının güvenilir olması hayati önem taşıyor,” diyen Şenkul, bebeklerdeki hassasiyetin yüksek ses ve titreşimden dahi etkilenebileceğine vurgu yaptı. "Bu bebekler, özellikle de 1 kilo altında doğanlar, yıllar süren sağlık kontrollerinden geçiyor. Aileler her kontrolde stresle dua ediyor," şeklinde konuşan Başkan Şenkul, sürecin zorluğuna dikkat çekti.

"Mağduriyetin Hesabını Soracağız"

Yaşanan olayın ihmal kaynaklı olduğunu öne süren Şenkul, mağdur ailelere desteğini yineleyerek, yaşanan mağduriyetin bedelini soracaklarını ifade etti. “Liyakat eksikliği ülkemizde yapının her açıdan çökmesine neden oluyor ve bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyoruz,” diyen Şenkul, ailelere dayanma gücü diledi.

Şenkul, toplumun her kesiminden, inançlı olanların dualarıyla, diğerlerinin ise pozitif enerjileriyle mağdur ailelere destek olmasını istedi ve “Ailelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu şey, bu zor zamanda onların yanında olmamızdır,” dedi.