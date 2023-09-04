Şenkul: Bu terbiyesizliğin hesabını soracağız

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adeta isyan etti.

“Emeğe, insana, doğaya bu kadar saygısızlık yeter artık.” diyen Şenkul, “Yarın bölgede gerekli çalışmaları yapıp bu malzemelerin nerede kullanıldığını bulup, bu terbiyesizliğin hesabını soracağız.” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

Karaoğlanoğlu’da bir bölge.

Ekiplerimiz kepçe ve çekirge ile kamyonlarca etrafa atılmış moloz temizledi geçen hafta.(foto 1)

Bugün bölgeden gelen fotoğraflar.(foto 2-3)

Bu tarz insanlarla mücadele etmemiz için lütfen bize yardım edin, bu ve benzeri davranışta bulunanları gördüğünüz zaman araç plakalarını bize bildirin yeter biz gereğini yapacağız.

Yarın bölgede gerekli çalışmaları yapıp bu malzemelerin nerede kullanıldığını bulup, bu terbiyesizliğin hesabını soracağız.

Emeğe, insana, doğaya bu kadar saygısızlık yeter artık.