Şenkul: Çok sevdiği oğlu Uğur abinin yanında artık

ads ads ads ads
01/08/2024

ads
Şenkul: Çok sevdiği oğlu Uğur abinin yanında artık

Girne Belesiye Başkanı Murat Şenkul, Hasan Karagözlü'nün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Şenkul, Hasan Karagözlü'nün, çok sevdiği oğlu Uğur Karagözlü'nün artık yanında olduğunu ifade etti

Murat Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Hasan Karagözlü.

İlk tanıştığımızda heralde 7-8 yaşlarındaydım.

Türk Ocağı Spor Kulübünde futbol oynamaya başladığım ilk günlerde tanıdım Hasan abimi.

Kulübün akil adamlar ekibinin üyesi olarak gördüm hep kendisini.

Efendiliği, güleryüzü…

Çok sevdiği oğlu Uğur abi’nin yanında artık.

Ailesinin, Türk Ocağı Spor Kulübünün, Girne’nin, hepimizin başı sağ olsun.

Allah rahmet eylesin."

01/08/2024 11:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: murat şenkul, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.