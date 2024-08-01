Şenkul: Çok sevdiği oğlu Uğur abinin yanında artık

Girne Belesiye Başkanı Murat Şenkul, Hasan Karagözlü'nün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı. Şenkul, Hasan Karagözlü'nün, çok sevdiği oğlu Uğur Karagözlü'nün artık yanında olduğunu ifade etti

Murat Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Hasan Karagözlü.

İlk tanıştığımızda heralde 7-8 yaşlarındaydım.

Türk Ocağı Spor Kulübünde futbol oynamaya başladığım ilk günlerde tanıdım Hasan abimi.

Kulübün akil adamlar ekibinin üyesi olarak gördüm hep kendisini.

Efendiliği, güleryüzü…

Çok sevdiği oğlu Uğur abi’nin yanında artık.

Ailesinin, Türk Ocağı Spor Kulübünün, Girne’nin, hepimizin başı sağ olsun.

Allah rahmet eylesin."