Şenkul: Eski ve Bakımsız Binaları Boyuyoruz

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21/10/2023

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Şenkul: Eski ve Bakımsız Binaları Boyuyoruz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, şehrin en önemli sorunlarından birinin de bakımsız ve boyazsız binalar olduğunu belirterek, “Eski ve bakımsız binaları boyuyoruz” dedi.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Şenkul, Girne’mizin daha derli toplu görünmesi adına acilen boyanması gereken binalar için malzeme özellikle de boya konusunda sponsor olmak isteyen tüm yerli ve/veya ithal ürün satan şirketleri bize destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 Şenkul’un paylaşımı şu şekilde:

"Eski ve Bakımsız Binaları Boyuyoruz… Kentimizin en önemli sorunlardan biri de bakımsız, boyasız binalar. Bu noktada bir sonraki meclis toplantımızda idare olarak hazırlamaya başladığımız tüzüğü görüşmeye alacağız. Bu işleme paralel olarak, Girne’mizin daha derli toplu görünmesi adına acilen boyanması gereken binalar için malzeme özellikle de boya konusunda sponsor olmak isteyen tüm yerli ve/veya ithal ürün satan şirketleri bize destek olmaya davet ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bu kenti hep birlikte ayağa kaldıracağız çünkü: Biz Birlikte Girne’yiz Bize destek olun”.

 

21/10/2023 18:15
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TAGS: Şenkul: Eski ve Bakımsız Binaları Boyuyoruz
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