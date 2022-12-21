Şenkul: Esnaf dostu bir belediye olacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Belediyesi Başkan adayı Murat Şenkul, kent esnafının yaşadığı sıkıntıların işletmelerini de zora soktuğunu belirterek bu sorunun belediyenin kurumsal bir yapıya sahip olmamasından kaynaklandığını söyledi. Ekonomik anlamda ciddi bir dar boğazdan geçen esnafın bir de yerel yönetimin yarattığı sıkıntılarla baş etmek zorunda olduğunu ifade eden Şenkul, iş kurmak isteyenlerin de önüne engeller çıkarıldığını belirtti. Şenkul, esnafa işletme izinlerinin çok geç verildiğine, işlerinin aksatıldığına dikkat çekerek bazı esnafın bu işlem için 6 ay beklediğini vurguladı. Sıkıntıyı sadece yeni işletme izni almak isteyenlerin değil, işletme iznini yenileyecek olanların da yaşadığına işaret eden Şenkul, tahsilatların düzgün yapılmadığını, borçların birikerek ödenemeyecek duruma getirtildiğini söyledi. Şenkul, belediye yönetiminin bilgilendirici, yönlendirici, hatırlatıcı görevleri olması gerektiğini belirterek “Biz göreve geldiğimizde esnaf dostu bir belediye olacağız. Esnafımızın, sanayicimizin yanında olacağız” dedi. Esnaf ve zanaatkarların mesleklerini daha rahat icra etmelerini sağlayacak bir ortam yaratmak için de projeleri olduğunu ifade den Şenkul, esnaf ve zanaatkarlar için küçük sanayi sitesi oluşturacaklarını belirtti.

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21/12/2022 18:22