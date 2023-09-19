Şenkul: Gerçekten ülkemin bu kadar sahipsiz, kimsesiz zannedilmesine çok öfkeliyim

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabında Karaoğlanoğlu bölgesinde sahil yürüyüş yolu projesinin bir süre sonra hayata geçeceğini duyurdu.

Şenkul, bu yolda denize doğru ahşap iskelelerin planlandığını ifade etti. Şenkul, bu iskelelerin bölge halkının denize daha rahat erişim sağlaması ve balık avı gibi aktivitelerde bulunabilmesi için tasarlandığını söyledi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklaması şu şekilde;

"Bu yürüyüş yolunda 4 hatta koşullar uygun olursa 5 adet de denize doğru ahşap iskeleler planladık ki bölge halkı hem denize daha rahat girsin hem de o iskelelerde balık avlasın, otursun vs.

Ne ilginçtir ki bu iskelelerden birinin olacağı yerde geçmişte bakanlar kurulu kararı ile Girne Çatalköy İmar Planına aykırı şekilde kişiye özel bir iskele izni verilmiş ama şartlar arasına ilgili dairelerin de olumlu görüşüne bağlanmıştır ibaresi konmuştur.(standart)

Netice itibarı ile yasal dayanağı olmadığı için yasal olarak yok hükmündeki bir bakanlar kurulu kararından bahsediyoruz.

Bugün bir bakıyoruz, bir iş aracı geliyor ve denizi doldurmaya başlıyor.

Ne yapıyorsunuz deyince de, bakanlar kurulu kararını gösteriyorlar.

Neyse biz ilgili arkadaşlara o bakanlar kurulunun şartlarının eksik olduğunu ve İmar planına aykırılık içerdiği için gerçekleşemeyeceğini anlattık, izinsiz inşaat faaliyetinde bulundukları için de cezalarını yazıp bu kaçak işlemi durdurduk.

Gerçekten ülkemin bu kadar sahipsiz, kimsesiz zannedilmesine çok öfkeliyim.

Kamuya ait olacak dolayısıyla bugün bu işlemi yapanların da kullanacağı bir iskelenin Girne Belediyesi sahil yolu projesi kapsamında yapılacağının bilinmesine rağmen bu yolu seçenleri anlamıyorum.

Girne Belediyesi olarak yasadışı alınan bakanlar kurulu kararlarını dün de tanımadık ara emri aldık, bugün de tanımıyoruz.

Vatandaşlarımızın bilgisine…"